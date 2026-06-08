Perro embiste a transeúnte y le causa una fractura

Un video captado por una cámara de vigilancia se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento en que un hombre resulta herido tras ser impactado por un perro que corría a gran velocidad por una calle del municipio de Naucalpan de Juárez, en México.
Las imágenes muestran al transeúnte caminando con normalidad y acercándose a una tienda de abarrotes cuando, de forma repentina, un canino aparece corriendo y choca contra sus piernas. La fuerza del impacto provoca que el hombre pierda el equilibrio y caiga aparatosamente sobre el pavimento.
Tras el incidente, el perro continúa su recorrido sin detenerse, mientras que el afectado logra ponerse de pie y recoger su teléfono celular. Sin embargo, en la grabación también se observa que deja un rastro de sangre proveniente de una lesión en uno de sus brazos.
Hombre fue trasladado a un centro asistencial
Según reportes difundidos por medios locales, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó que sufrió una fractura en el brazo izquierdo, aunque fue reportado fuera de peligro.
El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa ante lo ocurrido. Mientras algunos responsabilizaron al animal por el accidente, otros consideraron que el peatón no advirtió la presencia del perro debido a una posible distracción.
La inusual escena ha llamado la atención de los internautas debido a que los accidentes de este tipo son poco frecuentes. Las imágenes muestran cómo un hecho que parecía cotidiano terminó con una persona hospitalizada y con una lesión de consideración, convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales durante los últimos días.