Lo que parecía una broma terminó en tragedia en Ecuador

Un video captado por una cámara de vigilancia y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un joven de 23 años perdió la vida en un accidente ocurrido en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, Ecuador.
Las imágenes, registradas la noche del pasado 7 de junio, han generado una intensa discusión entre usuarios de distintas plataformas digitales debido a las circunstancias en las que ocurrió la tragedia
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Jefferson Estalin Sangucho, quien trabajaba en un camión de carga. Según las investigaciones preliminares, el joven compartía con dos amigos cuando descendió de la unidad por unos instantes.
En el video se observa que, poco después, el camión comenzó a desplazarse sin control en dirección a un autobús que se encontraba estacionado en las cercanías. Al percatarse de la situación, Sangucho intentó evitar una colisión y corrió hacia el vehículo para detenerlo.
Sin embargo, la maniobra no tuvo el resultado esperado y el joven quedó atrapado entre las dos unidades. Equipos de emergencia fueron alertados de inmediato, pero al llegar al lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.
¿Fue una broma?
Las autoridades ecuatorianas investigan las circunstancias exactas que rodearon el accidente. De manera preliminar, ha trascendido que el movimiento del camión pudo haber sido provocado por una supuesta broma realizada por los acompañantes de la víctima, quienes presuntamente habrían manipulado el freno de mano de la unidad.
Tras el incidente, la Policía realizó la detención de dos personas para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
Mientras avanzan las investigaciones, el video continúa circulando en redes sociales y ha provocado un amplio debate sobre los riesgos de este tipo de acciones y las consecuencias que pueden derivarse de decisiones tomadas sin medir sus posibles efectos.