 ¡Impactante! Conductora se viraliza por cucaracha en vivo

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Viral

¡De terror! Conductora se hace viral luego de que una cucaracha le caminara en el cuello en vivo

La presentadora estadounidense Rachel Menitoff se ha convertido en un fenómeno viral tras su impresionante reacción mientras el insecto caminaba sobre ella.

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Rachel Menitoff, Instagram
Rachel Menitoff / FOTO: Instagram
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Una reportera estadounidense demostró un nivel de profesionalismo poco común al continuar con su reporte en vivo, pese a que una enorme cucaracha caminaba sobre ella. 

Rachel Menitoff, conductora de una cadena televisiva, se viralizó rápidamente, pues mantuvo la compostura en una situación que fácilmente habría sacado de quicio a cualquier persona.

Durante una transmisión en directo, mientras sostenía el micrófono y ofrecía las noticias, un insecto volador aterrizó sobre el micrófono, para luego desplazarse directamente a su pecho y posteriormente avanzar hacia su cuello.

Este hecho quedó registrado ante las cámaras y fue presenciado por la audiencia en tiempo real.

Foto embed
Conductora cucaracha - Facebook

La mayoría se habría visto tentada a detener la transmisión o habría reaccionado con gestos evidentes de molestia o miedo. Sin embargo, Menitoff no interrumpió su discurso, no gritó ni mostró señales de alarma, manteniendo un semblante sereno y profesional hasta que la cucaracha decidió alejarse volando.

La situación creó un momento insólito en pantalla. La calma de la reportera fue tal, que ni siquiera el aumento de tensión por la presencia del insecto logró desviar su atención de la cobertura noticiosa.

Sólo cuando las cámaras dejaron de grabar se permitió sacudirse varias veces, intentando quitarse la desagradable sensación que dejó la visita inesperada.

Impacto en redes sociales y reacciones del público

El video del incidente llegó a plataformas digitales desde la cuenta oficial de la cadena de televisión. Internautas de distintas plataformas no tardaron en reaccionar, creando una oleada de comentarios que reconocían la serenidad y profesionalismo de Menitoff.

Muchos usuarios aplaudieron su temple de acero frente a una situación incómoda.. Algunos bromearon diciendo que ellos habrían huido de la transmisión al notar el insecto.

Otros señalaron que el momento demuestra la presión constante a la que se enfrentan los comunicadores en televisión en vivo

El episodio que inicialmente pudo haber sido un simple incidente, terminó por fortalecer la imagen pública de Menitoff. Lo que más llamó la atención del público fue la forma en que la periodista mantuvo el control absoluto, reflejando las exigencias y retos del periodismo en vivo.

Situaciones como la que vivió Menitoff evidencian los desafíos de quienes trabajan ante cámaras. Los reporteros no solo deben informar con claridad, también necesitan actuar con aplomo cuando ocurren imprevistos. El caso de la cucaracha se ha convertido en un ejemplo de autocontrol y dedicación profesional.

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