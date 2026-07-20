Momento en que camioneta impacta de frente contra un tráiler

Una cámara instalada en un automóvil captó el momento en que una maniobra de adelantamiento terminó en un accidente mortal en una carretera de Rusia. En el vehículo viajaba una familia de cuatro integrantes, quienes murieron después de impactar contra un tráiler.
El accidente ocurrió en el kilómetro 56 de la autopista Tambov-Penza, cuando una camioneta de alta gama en la que viajaban un matrimonio de 45 y 41 años, junto con sus hijos de 9 y 14 años, intentó adelantar a otro automóvil.
En las imágenes se observa cómo un vehículo compacto de color gris rebasa primero al automóvil que llevaba la cámara. Poco después, la camioneta aparece a gran velocidad y comienza también la maniobra para superar al mismo vehículo.
Sin embargo, al desplazarse hacia el carril contrario, el conductor se encontró de frente con un tráiler que avanzaba a gran velocidad. Aunque el conductor de la camioneta intentó reaccionar y evitar el impacto, ya no logró regresar a su carril.
La camioneta terminó atravesada en la carretera y fue embestida de frente por el vehículo de carga. La fuerza del choque destruyó prácticamente por completo el automóvil familiar. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, los cuatro ocupantes murieron a consecuencia de la gravedad del accidente.
Investigan causa del mortal accidente
El impacto provocó el cierre temporal de la autopista mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en el lugar. La zona fue acordonada para permitir la recopilación de evidencias y la realización de los peritajes correspondientes.
El conductor del tráiler sobrevivió al accidente, pese a la violencia de la colisión. Las autoridades rusas iniciaron una investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.
El video volvió a circular en redes sociales debido a que muestra, en cuestión de segundos, cómo una maniobra aparentemente rutinaria de adelantamiento terminó en una tragedia para una familia completa.