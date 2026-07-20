 Momento en que camioneta impacta de frente contra un tráiler
Viral

Cámara capta el momento en que una camioneta impacta de frente contra un tráiler

Una familia que viajaba en una camioneta murió tras invadir el carril contrario e impactar contra un tráiler.

Compartir:
sí fue el momento en que una camioneta chocó de frente contra un tráiler., Captura de pantalla video de X.
sí fue el momento en que una camioneta chocó de frente contra un tráiler. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una cámara instalada en un automóvil captó el momento en que una maniobra de adelantamiento terminó en un accidente mortal en una carretera de Rusia. En el vehículo viajaba una familia de cuatro integrantes, quienes murieron después de impactar contra un tráiler.

El accidente ocurrió en el kilómetro 56 de la autopista Tambov-Penza, cuando una camioneta de alta gama en la que viajaban un matrimonio de 45 y 41 años, junto con sus hijos de 9 y 14 años, intentó adelantar a otro automóvil.

En las imágenes se observa cómo un vehículo compacto de color gris rebasa primero al automóvil que llevaba la cámara. Poco después, la camioneta aparece a gran velocidad y comienza también la maniobra para superar al mismo vehículo.

Sin embargo, al desplazarse hacia el carril contrario, el conductor se encontró de frente con un tráiler que avanzaba a gran velocidad. Aunque el conductor de la camioneta intentó reaccionar y evitar el impacto, ya no logró regresar a su carril.

La camioneta terminó atravesada en la carretera y fue embestida de frente por el vehículo de carga. La fuerza del choque destruyó prácticamente por completo el automóvil familiar. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, los cuatro ocupantes murieron a consecuencia de la gravedad del accidente.

Investigan causa del mortal accidente 

El impacto provocó el cierre temporal de la autopista mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en el lugar. La zona fue acordonada para permitir la recopilación de evidencias y la realización de los peritajes correspondientes.

El conductor del tráiler sobrevivió al accidente, pese a la violencia de la colisión. Las autoridades rusas iniciaron una investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

El video volvió a circular en redes sociales debido a que muestra, en cuestión de segundos, cómo una maniobra aparentemente rutinaria de adelantamiento terminó en una tragedia para una familia completa.

En Portada

Arévalo: Ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por pensar distintot
Nacionales

Arévalo: "Ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por pensar distinto"

08:48 AM, Jul 20
Gobierno inicia actualización del Plan de Desarrollo Katun con consulta ciudadanat
Nacionales

Gobierno inicia actualización del Plan de Desarrollo Katun con consulta ciudadana

11:04 AM, Jul 20
Arévalo pide a la CC regular las interpelaciones para evitar que paralicen la gestión del Ejecutivot
Nacionales

Arévalo pide a la CC regular las interpelaciones para evitar que paralicen la gestión del Ejecutivo

09:49 AM, Jul 20
Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFAt
Universo Futbol

Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA

07:17 AM, Jul 20
La Selección de España fue criticada tras ser captada llevando la Copa en una bolsa de basurat
Farándula

La Selección de España fue criticada tras ser captada llevando la Copa en una bolsa de basura

10:36 AM, Jul 20

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinauniversofutbolGuatemalaMessiFIFAEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar