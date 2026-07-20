Erica salió a ver la final del Mundial y fue hallada muerta

El partido entre Argentina y España terminó en tragedia en la ciudad de Rosario, luego de que una mujer de 45 años, identificada como Erica M., fuera hallada sin vida tras caer de una camioneta durante las concentraciones de aficionados que se registraron la tarde del domingo.
Según los primeros reportes, Erica había salido para ver la final del Mundial entre Argentina y España. Tras el encuentro, cientos de personas se concentraron en distintos puntos de Rosario para acompañar a la selección argentina y reconocer el desempeño del equipo durante el torneo. En medio de esas caravanas ocurrió el accidente que terminó con la vida de la mujer.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Erica viajaba en una camioneta cuando cayó del vehículo por causas que todavía no han sido esclarecidas. Paramédicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudieron al lugar después de recibir el reporte. Sin embargo, al llegar únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no presentaba signos vitales. Las lesiones sufridas durante la caída le provocaron la muerte en el sitio.
Hombres mueren en Buenos Aires tras la final del Mundial
Tras el fallecimiento, elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos. El conductor de la camioneta fue detenido mientras el Ministerio Público reúne testimonios y analiza las evidencias.
Los investigadores también revisan posibles grabaciones y ordenaron peritajes al vehículo para reconstruir lo ocurrido. Hasta ahora no se ha descartado ninguna hipótesis y la investigación continúa para determinar si existió alguna responsabilidad penal.
La jornada de la final también dejó otros hechos trágicos en Buenos Aires. Dos hombres, de 67 y 88 años, murieron tras sufrir paros cardiorrespiratorios mientras seguían el partido, mientras un hombre de 72 años permanecía hospitalizado en estado grave por complicaciones cardíacas.