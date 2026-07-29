Rebeca, la mujer que murió tras someterse a una liposucción

La muerte de Rebeca Brizard, una madre de tres hijos que se sometió a una liposucción en Santo Domingo Este, República Dominicana, abrió una investigación luego de que las autoridades señalaran que el procedimiento habría sido realizado por un hombre que no cuenta con licencia para ejercer la medicina.
El caso tomó relevancia después de que familiares de la víctima denunciaran irregularidades durante la intervención y exigieran justicia. Según las autoridades sanitarias, el señalado es Emanuel Hernández, quien presuntamente practicó la cirugía estética pese a no tener autorización para realizar procedimientos quirúrgicos. De acuerdo con reportes locales, el hombre trabajaría como barbero.
La familia de Rebeca relató que la paciente tenía previsto realizarse la operación en un consultorio; sin embargo, poco antes del procedimiento recibió un cambio de última hora y fue trasladada a otra clínica para ser intervenida.
Luego de la liposucción, la mujer comenzó a presentar complicaciones mientras se encontraba en recuperación. Sus allegados indicaron que el personal médico intentó comunicarse con quien habría realizado la cirugía, pero la atención no habría llegado a tiempo mientras su estado de salud empeoraba.
¿Qué dice el acta de defunción?
El acta de defunción establece que Rebeca murió por insuficiencia respiratoria y edema pulmonar, complicaciones que surgieron pocas horas después de la intervención.
Además del presunto responsable, las autoridades investigan a la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento, establecimiento donde se realizó la cirugía, para determinar si contaba con los permisos necesarios y si cumplía con las condiciones requeridas para atender una emergencia.
Los familiares aseguran que durante la crisis médica la clínica no tenía los recursos suficientes para estabilizar a Rebeca, ya que, según su versión, no contaban con oxígeno ni equipo básico para responder ante la situación.
La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía y pidió que se establezcan responsabilidades contra quienes participaron en el procedimiento. Mientras avanzan las investigaciones, medios dominicanos reportan que Emanuel Hernández no ha sido localizado por las autoridades.
El caso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los controles sobre los procedimientos estéticos y exigieron que se investigue a fondo la muerte de Rebeca Brizard.