Roban picop a vecino en zona 2: hombres lo encañonan

Un violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en la 11 avenida "A" de Ciudad Nueva, zona 2 capitalina, donde dos hombres armados despojaron a un vecino de su picop mientras este lo lavaba frente a su vivienda.
En las imágenes se observa que la víctima se encontraba limpiando el vehículo cuando dos sujetos aparecen caminando por la banqueta, conversando entre ellos y sin levantar sospechas. Al llegar a la altura del propietario del picop, ambos cambian repentinamente de actitud.
Uno de los individuos desenfunda un arma de fuego y apunta directamente contra la víctima, mientras su cómplice lo acorrala para impedir que escape. Bajo amenazas, obligan al hombre a entregar las llaves del vehículo.
Tras obtenerlas, uno de los asaltantes aborda el picop y el otro sube como acompañante. En cuestión de segundos, ambos huyen del lugar con el automotor robado, dejando a la víctima ilesa, pero sin posibilidad de reaccionar.
PNC habría recuperado el vehículo
De acuerdo con la información que acompaña la grabación difundida en redes sociales, el propietario denunció el robo de inmediato ante la Policía Nacional Civil (PNC). La alerta fue trasladada a las comisarías del sector y, según esa versión, los agentes lograron localizar y recuperar el vehículo poco tiempo después.
Hasta el momento, la PNC no ha confirmado oficialmente la recuperación del picop ni ha brindado detalles sobre posibles capturas relacionadas con este caso.
El video del asalto ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales y evidencia la forma en que los delincuentes actúan con rapidez para cometer este tipo de robos a plena luz del día en la capital.