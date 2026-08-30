 Insólito robo a camión en carretera: video impactante
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Video muestra el insólito robo a un camión en plena carretera

Se viraliza grabación de insólito robo a un camión en movimiento.

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Robo de película., Captura de pantalla video de X.
Robo de película. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un insólito robo de un cargamento de pollo congelado quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, luego de que un grupo de personas presuntamente sustrajera parte de la mercancía mientras era transportada por una carretera de Egipto.

El hecho ocurrió el pasado 25 de agosto de 2026 en la carretera del desierto El Cairo-Ismailia, en jurisdicción de la comisaría de Shorouk, en El Cairo, según información de las autoridades.

Las imágenes muestran a un vehículo de carga circulando detrás del camión que transportaba la mercancía. En medio del trayecto, los ocupantes del segundo vehículo habrían aprovechado la situación para acercarse al transporte y retirar parte del cargamento sin que el conductor se percatara.

La investigación 

De acuerdo con la investigación policial, el camión afectado pertenecía a una empresa de transporte refrigerado y llevaba carne de ave congelada con destino a una compañía ubicada en la zona de 10 de Ramadán.

Las autoridades identificaron a seis presuntos integrantes de una banda como responsables del robo y posteriormente desplegaron un operativo en distintos puntos de El Cairo y Qalyubia para localizarlos.

Según el reporte policial, durante el procedimiento los sospechosos habrían disparado contra los agentes, lo que provocó un enfrentamiento. El saldo fue de tres presuntos integrantes de la banda muertos y otros tres detenidos.

En el operativo también fueron decomisadas armas de fuego, el vehículo utilizado durante el robo y parte de los productos presuntamente sustraídos.

Las autoridades señalaron que los detenidos cuentan con antecedentes por distintos delitos y que además investigan su posible participación en otros hechos delictivos.

El video del robo continúa circulando en redes sociales y ha llamado la atención por la forma en que habría sido sustraída la mercancía mientras el camión permanecía en movimiento.

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