Hombre intenta robar auto por quemacocos y queda atorado

Un hombre intentó robar las pertenencias que se encontraban dentro de un automóvil estacionado en plena vía pública en Antofagasta, Chile, pero terminó atrapado en el interior del vehículo al intentar ingresar por el quemacocos. El insólito momento quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
En las imágenes se observa al sujeto subir al techo del automóvil y luego introducirse de cabeza por el quemacocos, con la intención de ingresar al habitáculo para sustraer objetos.
Al lograr introducir parte de su cuerpo, el hombre quedó atrapado, con las piernas fuera del vehículo mientras el resto de su cuerpo permanecía en el interior. Pocos segundos después, agentes de la policía llegaron al lugar y procedieron a detenerlo.
Alcalde de la localidad se pronuncia
El video fue compartido por múltiples usuarios en redes sociales y también por el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, mediante su cuenta de Instagram. El funcionario destacó que las cámaras de seguridad permitieron detectar el intento de robo y que el hecho tuvo un desenlace inesperado.
Un delito más detectado por nuestras cámaras. Miren hasta el final (final feliz)", escribió el funcionario junto a la grabación.
La particular forma en que el hombre intentó ingresar al automóvil y el desenlace del hecho hicieron que las imágenes llamaran la atención de usuarios en redes sociales, donde el video fue compartido ampliamente.