Deuda de US$1,200 millones del autor de 'Padre Rico'

Robert Kiyosaki, autor del libro de autoayuda financiera "Padre rico, padre pobre", ha reconocido que el grupo de inversores inmobiliarios con el que participa mantiene una deuda de alrededor de US $1,200 millones. Sin embargo, la cifra ha sido ampliamente malinterpretada, ya que no se trata de una deuda personal del escritor.
El propio Kiyosaki ha explicado que esta cantidad forma parte de una estrategia de inversión inmobiliaria que, según sus declaraciones, estudia desde 1974. Durante su participación en el podcast Get Rich Education, señaló que quienes quieran utilizar la deuda como una herramienta financiera deben informarse adecuadamente antes de hacerlo.
La aclaración sobre el monto fue realizada por Kim Kiyosaki, exesposa y socia del escritor, quien confirmó que las obligaciones superan los US $1,000 millones, pero están relacionadas con un grupo de inversores y con propiedades inmobiliarias.
"Activos reales"
En una entrevista con Vanity Fair, Kim explicó que junto con sus socios cuentan con numerosos edificios de apartamentos, con unas 1 mil 500 unidades. Aunque técnicamente el grupo mantiene esa deuda, aseguró que está respaldada por "activos reales" y que la proporción correspondiente a Robert Kiyosaki es pequeña.
La estrategia descrita por el escritor consiste en utilizar las propiedades como garantía para obtener nuevos préstamos conforme aumenta su valor. De acuerdo con su explicación, posteriormente esos préstamos son tratados como un gasto con ventajas fiscales dentro de su esquema financiero.
La situación ha generado interés debido a que Kiyosaki es reconocido precisamente por sus publicaciones sobre educación financiera e inversión. Su libro Padre rico, padre pobre se convirtió en una de sus obras más conocidas y lo posicionó como una figura ampliamente relacionada con temas de manejo del dinero, deuda e inversión.