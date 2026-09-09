 Deuda de US$1,200 millones del autor de 'Padre Rico'
Viral

Autor del libro “Padre rico, padre pobre” acumula deuda de US $1,200 millones

El monto que rodea al famoso escritor ha generado controversia y contrasta con el discurso financiero que ha difundido durante décadas.

Compartir:
Robert Kiyosaki, autor de “Padre rico, padre pobre”, acumula deuda inmobiliaria de US,200 millones., Redes sociales.
Robert Kiyosaki, autor de “Padre rico, padre pobre”, acumula deuda inmobiliaria de US,200 millones. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Robert Kiyosaki, autor del libro de autoayuda financiera "Padre rico, padre pobre", ha reconocido que el grupo de inversores inmobiliarios con el que participa mantiene una deuda de alrededor de US $1,200 millones. Sin embargo, la cifra ha sido ampliamente malinterpretada, ya que no se trata de una deuda personal del escritor.

El propio Kiyosaki ha explicado que esta cantidad forma parte de una estrategia de inversión inmobiliaria que, según sus declaraciones, estudia desde 1974. Durante su participación en el podcast Get Rich Education, señaló que quienes quieran utilizar la deuda como una herramienta financiera deben informarse adecuadamente antes de hacerlo.

La aclaración sobre el monto fue realizada por Kim Kiyosaki, exesposa y socia del escritor, quien confirmó que las obligaciones superan los US $1,000 millones, pero están relacionadas con un grupo de inversores y con propiedades inmobiliarias.

"Activos reales"

En una entrevista con Vanity Fair, Kim explicó que junto con sus socios cuentan con numerosos edificios de apartamentos, con unas 1 mil 500 unidades. Aunque técnicamente el grupo mantiene esa deuda, aseguró que está respaldada por "activos reales" y que la proporción correspondiente a Robert Kiyosaki es pequeña.

La estrategia descrita por el escritor consiste en utilizar las propiedades como garantía para obtener nuevos préstamos conforme aumenta su valor. De acuerdo con su explicación, posteriormente esos préstamos son tratados como un gasto con ventajas fiscales dentro de su esquema financiero.

La situación ha generado interés debido a que Kiyosaki es reconocido precisamente por sus publicaciones sobre educación financiera e inversión. Su libro Padre rico, padre pobre se convirtió en una de sus obras más conocidas y lo posicionó como una figura ampliamente relacionada con temas de manejo del dinero, deuda e inversión.

En Portada

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanast
Nacionales

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanas

07:02 AM, Sep 09
PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestast
Nacionales

PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas

06:36 AM, Sep 09
Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcost
Nacionales

Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

07:23 AM, Sep 09
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Opent
Deportes

Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open

07:23 AM, Sep 09
Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald Vt
Internacionales

Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald V

06:53 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacionalviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar