 Automovilista ebrio causa caos en ingreso a Amatitlán
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Captan a automovilista ebrio provocando caos en ingreso a Amatitlán

Automovilista ebrio protagoniza caótico momento en ingreso a Amatitlán.

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Automovilista ebrio desata caos y todo queda grabado en Amatitlán., Captura de pantalla video de Facebook.
Automovilista ebrio desata caos y todo queda grabado en Amatitlán. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un automovilista en estado de ebriedad provocó un incidente en el ingreso a Amatitlán y su comportamiento quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Las imágenes muestran cómo el conductor ignoró una restricción de paso, retiró los separadores viales y posteriormente se enfrentó a una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El hecho ocurrió en el puente El Trébol 2, conocido también como puente antigua ESSO, donde habían sido colocados separadores para impedir el paso durante el horario en que el área permanecía restringida.

En el video se observa al conductor detenerse frente a los obstáculos, bajar de su vehículo y caminar hacia los separadores para retirarlos. Mientras se desplaza por el lugar, su forma de caminar resulta evidente: avanza tambaleándose, una de las señales que posteriormente cobraría relevancia al establecerse que conducía bajo los efectos del alcohol.

Después de quitar los separadores, el hombre regresa a su vehículo y continúa avanzando por el área restringida. Una agente de la PMT se percata de lo ocurrido e intenta detenerlo.

El conductor no acata la indicación y, en medio de la maniobra, le lanza el vehículo a la agente, quien permanece frente al automóvil para impedirle el paso. El automovilista finalmente dirige el carro hacia una plaza del sector en un nuevo intento por continuar su recorrido y evitar la intervención.

La agente mantiene su posición y logra impedir que escape. Finalmente, el conductor es detenido y los agentes proceden a solicitarle la documentación correspondiente.

Conductor fue sancionado y multado 

De acuerdo con la PMT de Amatitlán, durante la intervención se detectaron indicios de que el piloto conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que se le practicó una prueba de alcoholemia. El resultado fue de 0.176 grados de alcohol en la sangre.

Las autoridades informaron que, con base en el artículo 40 BIS de la Ley de Tránsito y su Reglamento, se le aplicó la suspensión de la licencia de conducir por dos años y se consignó el vehículo al depósito oficial.

La PMT recordó que conducir en estado de ebriedad constituye una infracción grave, debido al peligro que representa para el conductor, sus acompañantes, peatones y demás automovilistas. Además, advirtió que si esta conducta provoca daños o lesiones, puede generar responsabilidad penal.

La secuencia captada en video ha llamado la atención en redes sociales, especialmente por la forma en que el conductor retira los obstáculos, intenta continuar pese a la intervención de la agente y termina siendo detenido.

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