 Ladrón interrumpe asalto para atender a clienta en tienda
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VIDEO: Ladrón detiene asalto en tienda para atender a una clienta y cobrarle

El insólito momento en que un ladrón atendió a una clienta mientras asaltaba una tienda de conveniencia.

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Ladrón atiende a una clienta durante un asalto y le entrega el ticket., Captura de pantalla video de X.
Ladrón atiende a una clienta durante un asalto y le entrega el ticket. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un asalto a una tienda de conveniencia en Cipolletti, Argentina, quedó registrado por las cámaras de seguridad y dejó una escena insólita. En medio del robo, uno de los delincuentes tuvo que interrumpir el atraco para atender a una clienta que ingresó al negocio sin saber que estaba en peligro.

La grabación comienza cuando dos hombres entran al establecimiento. En un primer momento aparentan ser clientes, pero poco después uno de ellos se acerca a la empleada y la somete. El delincuente la obliga a dirigirse hacia el baño y la encierra en ese lugar.

Con la trabajadora retenida, el hombre regresa al área de cajas y empieza a buscar dinero. Su cómplice permanece cerca de la entrada, atento a lo que ocurre dentro y fuera de la tienda.

Mientras ambos continúan con el asalto, una mujer entra al establecimiento para hacer unas compras. La clienta camina por los pasillos, selecciona varios productos y se dirige hacia la caja sin percatarse de la situación.

El delincuente entonces deja por unos momentos el robo y ocupa el lugar de la empleada. Toma los productos que la mujer lleva, los registra y procede a cobrarle.

La clienta realiza el pago mediante código QR. El hombre completa la operación y, como si se tratara de una compra habitual, le entrega el ticket.

Sujetos huyen de la tienda tras el asalto 

La mujer sale de la tienda y es hasta entonces cuando el delincuente vuelve a concentrarse en el asalto. Junto con su cómplice continúa revisando el establecimiento y posteriormente ambos escapan.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de los dos hombres señalados de participar en el asalto. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre su identidad o sobre el avance de las investigaciones para ubicarlos.

Las cámaras de seguridad del establecimiento podrían ser una de las principales evidencias para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes fueron los responsables del robo.


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