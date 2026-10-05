Accidente de chiva con estudiantes: momento grabado en video

Una grabación captó el instante en que una chiva que transportaba a estudiantes pierde la estabilidad y termina volcada sobre la calle durante un desfile en Ecuador. Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, permiten observar la secuencia completa del accidente.
En el video se aprecia a los jóvenes a bordo del vehículo cuando, de manera repentina, la chiva comienza a inclinarse hacia uno de sus lados. El movimiento se vuelve cada vez más pronunciado hasta que el vehículo ya no logra recuperar la estabilidad y termina cayendo sobre la calzada.
La escena también fue registrada desde otro punto mediante una cámara ubicada en el sector. Desde ese ángulo se observa cómo la chiva avanza por la vía y, pocos segundos después, se ladea hasta quedar completamente volcada. La grabación permite apreciar la rapidez con la que ocurre el accidente.
Los jóvenes formaban parte de un desfile con el que celebraban la culminación de sus estudios.
Número de personas heridas
Tras el vuelco, el video muestra la reacción de las personas que se encontraban en las inmediaciones. Varios ciudadanos se acercaron al vehículo para auxiliar a los estudiantes y colaborar en la evacuación de quienes permanecían en la chiva.
El ECU 911 coordinó la atención con los cuerpos de socorro, además de la Policía Nacional. Los ocupantes fueron evaluados en el lugar y posteriormente algunos fueron trasladados a diferentes centros de salud.
Medios locales reportaron que más de 10 personas resultaron heridas, aunque el ECU 911 no ha confirmado públicamente una cifra definitiva de afectados.
Por ahora, las autoridades investigan qué provocó la pérdida de estabilidad que quedó registrada en las imágenes. Entre las primeras versiones se ha mencionado un posible desperfecto en la calzada y una eventual sobrecarga de pasajeros, pero ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.