 Capturan a Jugador de Fortnite: Motivo Causa Revuelo
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Capturan a jugador de Fortnite y el motivo genera revuelo en redes

Una partida de Fortnite termina con la captura de uno de sus jugadores.

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Amenazó al FBI mientras jugaba Fortnite y terminó detenido., Redes sociales.
Amenazó al FBI mientras jugaba Fortnite y terminó detenido. / FOTO: Redes sociales.
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Lo que comenzó como una partida de Fortnite terminó con consecuencias legales para un jugador después de que una amenaza realizada mediante el chat de voz del videojuego llegara hasta las autoridades de Estados Unidos. El caso se hizo tendencia en redes sociales por la forma en que una expresión pronunciada durante una partida desencadenó una investigación federal.

El jugador fue identificado como Edward Lee Frith, de 29 años, quien utilizaba dentro del popular videojuego el nombre de usuario "WagesOfNinja". De acuerdo con los reportes, su comportamiento durante las partidas llamó la atención de Epic Games, compañía responsable de Fortnite, que habría dado seguimiento a su actividad.

Durante una de las partidas, Frith habría utilizado el sistema de comunicación por voz para lanzar una amenaza contra agentes del FBI. Según el reporte del caso, el jugador habría dicho:

Veamos si el FBI va a aparecer en mi puerta porque también les dispararé a esos hijos de per*#".

Así fue la captura del jugador de Fortnite

La situación provocó que Epic Games pusiera el caso en conocimiento de las autoridades y proporcionara las grabaciones correspondientes. A partir de esa información, los investigadores lograron identificar al jugador y establecer su ubicación.

Tres días después de la amenaza, las autoridades procedieron con su detención. Frith permanece privado de libertad mientras avanza el proceso en su contra y se espera que el caso llegue a los tribunales.

El hecho generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron que una amenaza realizada durante una partida en línea puede tener consecuencias fuera del entorno virtual, especialmente cuando involucra a autoridades.

El caso también puso nuevamente bajo atención la forma en que las plataformas de videojuegos pueden colaborar con las autoridades ante situaciones que impliquen posibles amenazas. Por ahora, el proceso contra Frith continúa y será en los tribunales donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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