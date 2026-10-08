 Cámaras graban robo de imagen gigante de San Judas Tadeo
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Cámaras captan el momento en que roban una imagen gigante de San Judas Tadeo

Video muestra cómo ocurrió el robo de una imagen gigante de San Judas Tadeo.

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Video revela cómo un grupo logró sacar una imagen gigante de San Judas Tadeo., Captura de pantalla video de X.
Video revela cómo un grupo logró sacar una imagen gigante de San Judas Tadeo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que un grupo de personas habría coordinado el robo de una imagen gigante de San Judas Tadeo de un establecimiento de artículos religiosos en la zona Centro de León, México.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado martes y, de acuerdo con las imágenes, al menos seis personas habrían participado en el atraco.

En la grabación se observa cómo algunos integrantes del grupo permanecen dentro del establecimiento y aparentemente distraen a los empleados, mientras otros se acercan hasta la imagen religiosa para observarla y verificar si podían moverla debido a su tamaño y peso.

Las cámaras registraron cómo los presuntos responsables permanecieron durante varios momentos cerca de la figura hasta que, finalmente, uno de ellos logró cargarla y salió corriendo del establecimiento con la imagen de San Judas Tadeo.

Mientras tanto, los demás integrantes del grupo abandonaron el lugar en diferentes direcciones, aparentemente para evitar llamar la atención y facilitar la huida.

De esta manera, las imágenes de seguridad documentaron la presunta coordinación del robo, desde la distracción de los trabajadores hasta el momento en que uno de los sujetos consiguió sacar la pesada figura del negocio.

Detienen a tres personas

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad informó sobre la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes fueron denunciadas por locatarios del polígono de Las Joyas por su presunta participación en distintos robos de mercancía.

Tras recibir los reportes, agentes de seguridad ubicaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar a bordo de una camioneta. Esto provocó una persecución que terminó con la detención de los tres ocupantes.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron diversos tipos de mercancía que presuntamente estarían relacionados con los robos denunciados por comerciantes de la zona.

Sin embargo, la imagen de San Judas Tadeo no fue localizada dentro de la camioneta.

Las autoridades establecieron una posible relación entre uno de los detenidos y el robo de la imagen religiosa, principalmente por las características físicas y de vestimenta que quedaron registradas en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Por esta razón, uno de los tres detenidos quedó bajo investigación por su posible participación en el robo de la figura religiosa.

Hasta el momento, San Judas Tadeo no ha sido localizado, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el detenido está directamente relacionado con el grupo que ingresó al negocio y sustrajo la imagen.

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