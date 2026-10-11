 Confrontan a ladrón de celulares en Puebla: madre sin pañales
Viral

“Mi hija no tiene pañales”: confrontan y golpean a presunto ladrón de celulares en Puebla

Video muestra cómo usuarios del transporte público someten a señalado de robar un celular.

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Persiguen a presuntos ladrones y uno termina rodeado por pasajeros., Captura de pantalla video de Facebook.
Persiguen a presuntos ladrones y uno termina rodeado por pasajeros. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra cómo usuarios del transporte público confrontan y golpean a un hombre señalado de robarle el teléfono celular a una pasajera en Puebla, México. Durante el reclamo, el sujeto intenta justificarse al asegurar que su hija no tenía pañales.

De acuerdo con medios locales, la víctima se percató de que un hombre y una mujer presuntamente le habían sustraído el dispositivo mientras viajaba. Tras verlos descender de la unidad y dirigirse hacia una zona comercial, comenzó a seguirlos con ayuda de otros pasajeros.

Al notar que eran perseguidos, ambos se separaron. El hombre arrojó el teléfono debajo de un vehículo para evitar que lo encontraran entre sus pertenencias, mientras que su acompañante huyó del lugar.

En las imágenes difundidas se observa al sujeto rodeado por varias personas, quienes le exigen información sobre la mujer. Durante la confrontación, el señalado afirma que su hija no tenía pañales, mientras la víctima le recrimina que ella también tiene necesidades y no por eso roba.

Ya, ya, perdón", responde repetidamente el hombre mientras recibe manotazos, patadas y puñetazos de algunos de los presentes.

Recuperan el teléfono celular

Según los reportes, personal de seguridad de la zona comercial localizó el dispositivo debajo de un vehículo y lo entregó a su propietaria.

El hombre habría sido entregado a las autoridades competentes, aunque no se han confirmado detalles sobre su situación legal.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, tanto por el presunto robo como por las agresiones captadas en el video. La responsabilidad del señalado deberá establecerse por las autoridades correspondientes.

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