Hombre ebrio conduce a más de 100 km/h en sentido contrario

Un hombre de 72 años fue captado mientras manejaba en sentido contrario y fue capturado luego de que las autoridades aplicarán una veloz estrategia de choque para detenerlo.
El hombre, identificado como William Dee Weitzel, fue detenido por agentes del condado de Douglas, en Colorado, Estados Unidos. La policía estatal recibió los reportes del hombre manejando en sentido contrario en la autopista I-25 en dirección hacia Castle Rock.
Cuando el sujeto advirtió la presencia de autoridades continuaba acelerando hasta alcanzar las 80 mph (cerca de 130 kph), por lo que los agentes decidieron cerrar esa interestatal varios kilómetros delante de él para lograr detenerlo aplicando una intervención táctica de vehículo. Luego de al menos dos impactos, el vehículo William Dee Weitzel se giró y detuvo la marcha.
De acuerdo con el reporte policial, los agentes notaron múltiples signos de deterioro; más tarde se negó a someterse a pruebas en el hospital.
El hombre ya tenía siete cargos previos por DUI (Drive Under Influence-conducir en estado de ebriedad o bajo influencia de sustancia estupefaciente) entre 11988 y 2015. Además, iba conduciendo con la licencia suspendida.
Sanciones en Guatemala por conducir en estado de ebriedad
En Guatemala, conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas está regulado por el Artículo 157 del Código Penal y la Ley de Tránsito (Artículo 43) e incluye sanciones económicas hasta penas de prisión:
- Multa: De Q5,000 a Q25,000 quetzales.
- Suspensión de licencia: Cancelación del permiso de conducir de 3 meses a 5 años.
- Reincidencia: Aumento de la pena en un tercio (o hasta un 50%) y posible suspensión definitiva de la licencia.
- Si se causan lesiones o daños, se incurre en responsabilidad penal adicional y prisión (por ejemplo, de 3 a 5 años si se causan lesiones).
- Negativa a la prueba: Negarse a la prueba de alcoholemia conlleva la retención inmediata de la licencia de conducir.