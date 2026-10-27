Forcejeo por un Golden Retriever: Asistencia a Personas con Discapacidad

Un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento en que varias mujeres forcejean para llevarse a Bruno, un perro de raza Golden Retriever que, según la denuncia de la Asociación Transiciones, estaba destinado a brindar apoyo como perro de servicio a personas con discapacidad física en Antigua Guatemala.
El hecho habría ocurrido la tarde del lunes 26 de octubre de 2026, en las afueras de las instalaciones de la organización, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad física en el país.
La situación fue denunciada por la Asociación Transiciones a través de sus redes sociales, donde manifestó su preocupación por la ausencia del animal y pidió colaboración para obtener información que permita localizarlo.
Posteriormente, la página de Facebook de Golden House Guatemala, un centro especializado en la crianza, cuidado, hospedaje y entrenamiento de perros Golden Retriever, difundió las imágenes de seguridad que documentan lo ocurrido.
En la grabación se observa a tres mujeres forcejeando junto a un vehículo, mientras dos de ellas intentan introducir al perro en el automóvil. Durante varios segundos se produce un forcejeo en plena vía pública. Otra persona sale del recinto e intenta intervenir para impedir que se lleven al animal; sin embargo, no consigue recuperarlo antes de que las ocupantes del vehículo se retiren del lugar.
Tras divulgarse las imágenes, Golden House Guatemala pidió a sus seguidores compartir el caso y etiquetar a las autoridades municipales de Antigua Guatemala para solicitar atención sobre lo sucedido.
¿Qué se sabe del caso de Bruno?
En su publicación, el establecimiento señaló que Bruno habría sido vendido previamente a una persona que posteriormente decidió donarlo a la Asociación Transiciones para que se desempeñara como perro de servicio.
Según el cuestionamiento planteado por Golden House Guatemala, quienes presuntamente se llevaron al animal serían sus antiguos propietarios, quienes habrían acudido a las instalaciones después de que este fuera donado. La publicación calificó la situación como indignante y cuestionó que se retirara al perro de un lugar donde cumpliría una función de apoyo para personas con discapacidad.
Hasta el momento, no se han esclarecido públicamente todos los detalles del incidente ni se ha confirmado si existe una denuncia formal ante las autoridades. Tampoco se cuenta con información suficiente para establecer las circunstancias legales de lo ocurrido o determinar responsabilidades.
Mientras se conoce más información, la difusión del video busca contribuir a localizar a Bruno y esclarecer los hechos, sin que las imágenes por sí solas permitan establecer la responsabilidad legal de las personas que aparecen en ellas.