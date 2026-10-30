Escena aterradora en un puesto de comida: ¿Actividad paranormal?

Un video captado por cámaras de seguridad de un puesto callejero de comida en Nuevo León, México, muestra el momento en que varios objetos salen disparados sin que se observe qué los impulsa, una escena que sorprendió a dos trabajadores durante la madrugada y que se viralizó en redes sociales.
En la grabación, los comerciantes aparecen concentrados en sus teléfonos celulares cuando, detrás de ellos, uno de los objetos se eleva repentinamente. Al percatarse del movimiento, ambos voltean para revisar qué ocurrió y se acercan a la zona de las parrillas.
Según la descripción que acompaña las imágenes, el primer episodio ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada. Sin embargo, ese no habría sido el único momento inusual registrado en el establecimiento.
Una segunda cámara de seguridad habría captado otra escena en la que varios artículos salen proyectados en dirección a los trabajadores, quienes observan sorprendidos lo que sucede. Ante la situación, los dos hombres deciden abandonar el puesto y alejarse del lugar.
No es la primera vez que presenciaban episodios similares
La grabación llamó la atención de un medio de comunicación mexicano, cuyos representantes acudieron al establecimiento para entrevistar a los comerciantes. Durante la conversación, los trabajadores relataron lo ocurrido y aseguraron que no era la primera vez que presenciaban episodios similares.
Además, compartieron con el medio otras grabaciones de supuestos incidentes ocurridos anteriormente en el negocio.
Las imágenes provocaron numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios plantearon la posibilidad de que se tratara de un fenómeno paranormal. Otros, en cambio, consideraron que los movimientos podrían tener una explicación física o cuestionaron la autenticidad del material.
Hasta ahora, las imágenes muestran los movimientos de los objetos, pero no permiten establecer qué los provocó.