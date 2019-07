Kourtney Kardashian en desacuerdo con la comida que le sirven a sus hijos en la escuela

Kourtney Kardashian se quejó a la escuela de sus hijos, relativo a la comida que les sirven. La estrella de ‘Keeping Up With Kardashians’, que tiene a Mason, de nueve años, Penélope, de siete, y Reign de cuatro años con su ex compañero Scott Disick – ‘no estaba satisfecha’ con las comidas procesadas que se …

