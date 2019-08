Actor de That 70’s Show es investigado por abuso sexual

El ex actor de That 70’s Show, Danny Masterson está siendo investigado por supuesto abuso sexual. Su exnovia, Chrissie Carnell Bixler, detalló en el final de la serie de Leah Remini ‘Scientology And The Aftermath’ de A&E cómo supuestamente el actor la violó. Varias mujeres han afirmado que Masterson las agredió sexualmente a principios de …

