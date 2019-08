Ewan McGregor confirma su regreso de Star Wars

Ewan McGregor ha confirmado su regreso a Star Wars. El actor de 48 años volverá a interpretar su papel de Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, quien interpretó en las precuelas ‘The Phantom Menace’, ‘Revenge Of the Sith’ y ‘Attack Of The Clones’, para una nueva serie spin-off que saldrá al aire en Disney. Ewan hizo una …

