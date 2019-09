Kelly Clarkson anuncia que Normani será parte del jurado en The Voice

Kelly Clarkson tendrá ayuda extra como jurado en The Voice, y esta vez contara con la talentosa Normani. Normani se une oficialmente al panel de asesores que ayudan al grupo de jueces para la temporada 17, en The Voice. Kelly hizo el anuncio por primera vez de que Normani servirá como asesora en The Voice, a través de un divertido vídeo …

Continuar leyendo “Kelly Clarkson anuncia que Normani será parte del jurado en The Voice”