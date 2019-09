Jennifer López reveló que será su hijo Max quien la entregue en el altar…

La boda de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez es uno de los acontecimientos más esperados después de que se comprometiesen el pasado marzo. View this post on Instagram ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 9, 2019 at 5:34pm PST View this post on Instagram 3.9.19✨♥️ A post shared by Jennifer Lopez …

Continuar leyendo “Jennifer López reveló que será su hijo Max quien la entregue en el altar…”