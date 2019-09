Kourtney Kardashian podría abandonar reality

Kourtney Kardashian consideró abandonar el reality show familiar Keeping Up with the Kardashians. La socialite de 40 años ha admitido que tiene momentos en los que piensa vivir su vida fuera de cámara. Pero Kourtney dice que está muy agradecida por todo lo que el programa le ha brindado a ella y a su familia. …

Continuar leyendo “Kourtney Kardashian podría abandonar reality”