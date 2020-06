Danna Paola en medio de la polémica

Danna Paola presume su abultada retaguardia al estilo Yanet García

Danna Paola no solo es una de las cantantes más talentosas que hay en México, sino que además es una de las más guapas. Sin lugar a duda, la intérprete de “Mala fama”, a sus 24 años, cuenta con un cuerpazo digno de admirar. View this post on Instagram 🧚🏻‍♀️ A post shared by Danna …

Continuar leyendo “Danna Paola presume su abultada retaguardia al estilo Yanet García”