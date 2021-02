Muere Hilton Valentine, guitarrista de The Animals, a los 77 años

El guitarrista Hilton Valentine, fundador del grupo pop británico de los años sesenta The Animals, murió a la edad de 77 años, confirmó el sello discográfico de la banda en un comunicado.

“Nuestro más sentido pésame para la familia y amigos de @HiltonValentine por su fallecimiento esta mañana, a la edad de 77 años”, escribió el sello ABKCO Music en un comunicado en Twitter.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

— ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021