Los delanteros nacionales dieron un paso al frente en las semifinales

El Deportivo Guastatoya y Municipal se enfrentarán en la Gran Final del Torneo Apertura 2020 del futbol guatemalteco, el ‘Pecho amarillo’ derrotó 0-2 a Xelajú en el Mario Camposeco y los rojos empataron 1-1 contra Antigua y avanzaron por mejor posición en la tabla.

La ida se disputará este jueves en el estadio David Cordón Hichos a las 11:00 am y la final de vuelta se disputará el domingo a las 11:00 am en el fortín rojo.

Las semifinales tuvieron como protagonistas a los atacantes nacionales Luis Martínez y José Carlos Martínez, quienes anotaron los goles con los que sus equipos clasificaron a la Gran Final.

#Apertura2020 | Municipal 👿 vs Guastatoya 🐥 ¿Quién será el campeón del Torneo Apertura 2020? pic.twitter.com/vdCUov0M5d — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 31, 2021

Los protagonistas hablan

Luis ‘Salamá’ Martínez habló sobre lo que significa para él esta clasificación, tras perderse varios partidos por una lesión durante el Torneo Apertura 2020.

“Si, una lesión que me tuvo dos meses sin jugar y ahora que regreso para aportar al equipo me da satisfacción porque para eso estamos todos en el momento que se nos necesite para aportar”, señaló Martínez.

El ‘Salamá’ también añadió que anotarle el gol a Xelajú fue algo especial, club donde militó hace algunos torneos.

“El gol significó algo importante, porque marque un gol que fue decisivo para esta llave y pues muchos aficionados estarán molestos conmigo, pero esto es parte de mi trabajo y siempre donde he estado lo he hecho con responsabilidad y con corazón”.

#Apertura2020 | El 'Pecho Amarillo' derrotó a Xelajú en condición de visita y selló su clasificación.https://t.co/fDNjzavqsK — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 31, 2021

Buscan revancha en la final

Municipal salió campeón en el Clausura 2017 derrotando en la final a Guastatoya, pese a que en dicha final el ‘Salamá’ no estuvo con Guastatoya sabe que es una oportunidad de revancha.

“Yo no estuve cuando se quedó subcampeón en esa final y hay varios compañeros que tampoco estuvieron, pero al momento de uno trabajar para una institución se adhiere al sentimiento de ella y es nuestro deber buscar un campeonato”.

Asimismo añadió que se siente en una gran condición física y que Willy Coito ha sido vital en la fase final del dicho torneo.

“Me siento bien, estos días tendremos que recuperarnos con descanso todos para esforzarnos los últimos dos partidos. Willy es un técnico ganador y él sabe como se juegan estas instancias y nos ayudará mucho en lo mental para creer en nosotros”, sentenció Martínez.

#Apertura2020 | Plantilla y cuerpo técnico de Guastatoya celebran el pase a la final del Torneo Apertura 2020. https://t.co/fDNjzavqsK 📷: @wgcolloy pic.twitter.com/rot4JQSDPz — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 31, 2021

‘El flaco’ se convirtió en el salvador rojo

El delantero nacional habló con el departamento de prensa de Municipal y dio sus impresiones tras anotar el gol de la clasificación.

“Sufrimos un poco, hay que marcar un poco lo que nos faltó a hacer en semifinal para no hacerlo en la final”.

“Lo importante es que siempre estuvimos probando y confiando, los goles no se me habían dado en el inicio del torneo, estoy contento por eso, he venido trabajando bien y esta fue mi recompensa, lo más importante es tener fé”.

“Es una sensación que no puedo describir, estoy muy contento, motivado y con confianza quiero demostrarle a la gente todo eso apoyo que me ha dado”.