Programa “Un Nuevo Día” deja de existir y cambia de nombre

Tras varias semanas de rumores, se confirmó que el popular programa “Un Nuevo Día” saldrá del aire para dar paso a “Hoy día“.

El programa matutino de la cadena hispana experimentará próximamente un cambio de nombre que lleva consigo el inicio de una nueva etapa dentro del show.

Esta noticia cayó por sorpresa a muchos televidentes, y se dio a conocer de forma oficial a través de las redes sociales del propio programa.

“¡Atención familia! Llegó la hora de anunciarles la noticia del año. Se acerca el cambio práctico, útil y dinámico que necesitas en tus mañanas. En #HoyDía todo comenzará mejor. ¡#HoyDía tiene tu acento! ¿Nos acompañan?”, se anunció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Un Nuevo Día (@unnuevodia)

Según se reveló el corte del sustituto será más informativo que de revista, como solía ser, pues de acuerdo a la misma página de Telemundo el enfoque será “Noticias primero” bajo el icónico lema “Las Cosas Como Son”.

Asimismo tendrá nuevas caras, en las noticias Nicole Suárez, Arantxa Loizaga y Nacho Lozano. También continuará el chef Alfredo Oropeza y llegará el meteorólogo Carlos Robles.

Seguirá Adamari López, que debutó en 2012, así como la famosa conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

El nuevo programa “cambiará el rumbo de tus mañanas con un nuevo show que será práctico, útil, dinámico, informativo y claro que divertido”, señaló la conductora.

Fans opinan del nuevo programa

Los seguidores de Un Nuevo Día no comparten el gusto por la nueva versión de Telemundo.

“Todos se ven desabridos”

“Se fueron todos los buenos”

“El mismo programa sólo diferente nombre”

“Extrañamos a los que no están”, son algunas de las frases que muestran el descontento por los cambios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sylmarie Vázquez Pérez (@sylmarie13)

Las críticas a los nuevos conductores no se hicieron esperar. “Ellos no se parecen” a los seguidores del programa hispano “Todos blancos, rubios y delgados”, “por lo que veo acento venezolano no tendrá”.

“Este programa se volvió aburrido sin Rashel (Díaz), el Chef James y Daniel Sarcos”, “ustedes les gusta sacar a los mejores”, “ahorita sacan Adamari López… como le hicieron a Rashel”.