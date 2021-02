Hacen pedazos a Camilo por desconocer a Selena Quintanilla

Camilo se volvió tendencia en redes sociales y no por su popular baile de TikTok, sino por declarar que no conoce a Selena Quintanilla.

Esta polémica surgió tras un vídeo en el que BuzzFeed realizó una dinámica con el cantante en la que debía escuchar varias canciones durante cuatro segundos y adivinar el nombre de los intérpretes.

En el audiovisual puede apreciarse al artista con unos audífonos azules y una sudadera estampada intentando descubrir quién es la intérprete de la canción Techno Cumbia.

Así, tras escuchar varias veces la música y reír nerviosamente, señaló no tener idea de quién era, por tanto, los entrevistadores tuvieron que decirle que se trataba de una famosa canción de Selena.

“No sé de Selena, pero sé de Evaluna”, dijo refiriéndose a su esposa y también añadió en cuanto a la intérprete del éxito Como una flor: “No sé quién es, no, ni idea”.

Sus palabras hicieron eco en las redes sociales, los usuarios se encendieron e inmediatamente comenzaron a criticar a Camilo por no conocer a la “Reina del Tex-Mex”

“La verdad que Camilo me cae súper bien, pero decir que no conoce a Selena Quintanilla y que si a EvaLuna. Dios, harta que en todo meta a su mujer y totalmente desubicado su comentario”, señaló una usuaria a través de Twitter.

Caí de espaldas con Camilo diciendo que no sabe quién es Selena 😴

En este sentido, otros internautas comenzaron a burlarse y a emitir tuits en los que preguntaban quién era él, imitando el desconocimiento del intérprete hacia la famosa cantante que fue asesinada por Yolanda Saldívar.

y es necesario que sepa quién es? hay gente que no sabe quién es y le han hecho una serie, no saben si se hizo famosa por la muerte o por la música, no es obligación de nadie saber de todo. pic.twitter.com/sPmuIGbnpv

— 𝓙𝓾𝓪𝓷𝓳𝓸𝓼𝓮 (@JuanjoseChu) February 5, 2021