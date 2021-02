Naomi Osaka abrirá la primera jornada del Abierto de Australia 2021

Ganadora de la edición de 2019, la japonesa Naomi Osaka (tercera jugadora mundial), tendrá el honor de abrir el Open de Australia de 2021, el lunes en la pista Rod Laver.

En la jornada inaugural también se dará la participación del último ganador del torneo, el serbio Novak Djokovic, número 1 de la clasificación de la ATP.

Osaka se enfrentará a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (39ª), precediendo el estreno de Serena Williams (11ª), que lanza su nueva campaña para lograr su 24º título mayor frente a la alemana Laura Siegemund (51ª).

.@naomiosaka extends her winning streak to 1️⃣4️⃣ matches 🔥

The No.2 seed defeats Begu 7-5, 6-1 to advance to the #GippslandWTA semifinals! pic.twitter.com/f52yb7MbjJ

