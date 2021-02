“Janderson tiene contrato con nosotros”, dice Selvyn Ponciano

Selvyn Ponciano, gerente de Municipal, aclaró este lunes algunas dudas que rodean a la afición roja y de Cobán Imperial, sobre el tema del brasileño Janderson Pereira y sobre sí habrá o no sustituto de Ramiro Rocca.

Según lo expresó Ponciano en entrevista en el Súper Deportivo, el club escarlata no hará más negociaciones, traspasos o contrataciones de jugadores, pues los que “actualmente entrenan con el equipo, están confirmados”.

De Janderson Pereira

“Él está entrenando con el equipo, tiene contrato con nosotros. Nunca se le ha dado de baja, solo se informó que Cobán tenía interés por él, pero de parte nuestra está entrenando”, dijo Ponciano.

Y continuó: “Si las cosas de parte del jugador cambiaran, se anunciará, pero los que están entrenando, están confirmados en el equipo”.

Sobre el sustituto de Ramiro Rocca

Mientras que al ser preguntado sobre si habrá un sustituto de Ramiro Rocca, respondió: “Basado en lo que hay hasta el día de hoy, está cerrado el caso de extranjeros. Esta posibilidad no está. Prácticamente quedaríamos hasta ahí con las contrataciones que se han anunciado, pensamos en el día a día del equipo”.

Esto supondría además, una mayor oportunidad para José Carlos Martínez, y Harim Quezada, que recientemente volvió al plantel escarlata.

“Es darle respaldo a José Carlos, es un jugador de la casa y ha pasado por mucho, también está Harim, que ha regresado como un jugador más sólido y que tiene el reto de completar a José Carlos, es importante que ambos se sientan respaldados por el club y tengan esa competencia para poder jugar”, agregó Ponciano.

Mientras que sobre una eventual salida de Brandon de León o Carlos Alvarado, dijo: “Es normal que haya equipos que pregunten por algunos jugadores, pero mientras no anunciemos algunas salidas o préstamos de algún jugador, todo sigue en especulaciones.

El primer rival de Muninicpal

El equipo escarlata comenzará su andadura en el Clausura el próximo domingo, cuando visite a Cobán Imperial a las 11:00 horas, en el primer juego dominical.

Mientras que el sábado, Iztapa recibe a Malacateco (11:00) y Sacachispas a Achuapa (17:00).

La jornada se complementa el domingo con los partidos: Santa Lucía vs Antigua (15:00), Guastatoya vs Sanarate (15:00) y Comunicaciones vs Xelajú (18:00).