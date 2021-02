Modelo amenazada por aerolínea se destapa hasta quedar en lencería

En noviembre de 2020, la modelo Eve J. Marie sufrió un vergonzoso momento cuando abordó un avión.

Y es que la asistente de la aerolínea le pidió cubrirse o dejar el vuelo si no vestía sus senos casi al descubierto.

Ante los hechos, la famosa modelo de Playboy tomó revancha en las redes sociales he hizo una candente sesión de fotos dentro de un jet.

Eve detalló que fue la aerolínea Southwest Airlines quien la hizo pasar el incomodo momento.

“Cuando me amenazaron con sacarme del avión sino me cambiaba de ropa, me sentí completamente humillada, avergonzada y muy ofendida”, dijo la playmate.

En esa ocasión, Marie viajaba desde Dallas, Texas, a Tulsa, Oklahoma con su hijo de siete años.

Además, agregó: “Soy miembro de la lista A de SWA. Tengo una tarjeta de crédito de la aerolínea y tengo ventajas que me permiten que cualquier persona viaje conmigo de forma gratuita debito a mi alto estatus en la aerolína”.

La famosa abordó el avión con un enterizo ajustado con estampado de leopardo y un escote pronunciado que acentuaba su abundante frente.

La dulce revancha de la modelo…

Ahora, como da a conocer el postal de noticias New York Post ella tomó revancha en las redes sociales y se “desabrochó el cinturón de seguridad”.

En las sensuales imágenes, la modelo aparece dentro de una aeronave privada, sin usar casi nada de prendas.

“Siéntese, relájese y disfrute de este paseo”, escribió la modelo en la leyenda que acompaña las instantáneas de “alto vuelo”.

“¿Vas a abordar este jet?”, preguntó de forma picante en otra de las fotografías compartidas.

En la colección se le puede ver utilizando una sexy y diminuta lencería en color azul y encajes.

Los comentarios subidos de tono por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes alabaron su belleza de principio a fin.