Liverpool pierde en Anfield y continúa en caída libre

Continúa la mala racha del Liverpool, equipo que este sábado perdió 0-2 frente al Everton en la jornada número 25 de la Liga Premier.

Ya son cuatro derrotas las que suman los reds en lo que va de la temporada del futbol inglés y están a 26 puntos del líder, Manchester City.

El brasileño Richarlison (minuto 3), asistido por el colombiano James Rodríguez, y el islandés Gylfi Sigurdsson (83), transformando un penal, consiguieron los goles de la victoria del Everton.

El Everton no ganaba un derbi al Liverpool desde 2010, teniendo en cuenta los enfrentamientos en los dos estadios.

“Estoy feliz por el club y por los aficionados. Estoy seguro de que lo van a celebrar esta noche, fue un gran partido, con mucha lucha y motivación”, valoró el técnico italiano del Everton, Carlo Ancelotti.

Tras el respiro que supuso la victoria 2-0 del martes sobre el RB Leipzig en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, los ‘Reds’ regresaron a su pesadilla del torneo nacional, donde es apenas sexto, ahora alcanzado a puntos por el propio Everton, séptimo y que tiene además un partido disputado menos.

