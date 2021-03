Presidente de La Liga española se pronuncia tras la detención de Josep Bartomeu

La detención el lunes del expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, “no es bueno ni para el Barça ni para LaLiga”, consideró este martes el presidente del campeonato español, Javier Tebas.

“Es un problema reputacional, no es bueno lo que ocurrió ayer ni para el Barça ni para LaLiga”, afirmó Tebas en un acto para hacer público el nuevo límite salarial de los equipos españoles.

Tebas rechazó hacer una valoración en profundidad del caso alegando que el sumario judicial ha estado bajo secreto, pero mostró su deseo de que “no haya habido ninguna extralimitación porque el daño reputacional es importante para el Barcelona a pesar de que haya sido un expresidente”.

“Espero que no haya habido ninguna extralimitación porque si no el daño es irrecuperable para Bartomeu como persona física y los demás que han estado”, añadió el presidente de LaLiga.

Tebas se expresaba de esta manera al ser preguntado por la detención el lunes del expresidente Bartomeu en el marco de la investigación por el denominado ‘Barçagate‘.

Bartomeu fue puesto en libertad provisional este martes tras comparecer ante la juez instructora de este caso, que gira en torno a la supuesta utilización de una empresa para llevar a cabo una campaña de desprestigio en redes sociales contra opositores al exmandatario azulgrana.

Esta campaña también habría sido dirigida contra figuras como Gerard Piqué o Lionel Messi.

El pago a la empresa I3 Ventures se habría llevado a cabo, supuestamente, en varias facturas para evitar los controles internos del club, según la radio Cadena Ser, que destapó el caso en 2020.

Tebas consideró, no obstante, que este asunto no perjudicará a la marca del campeonato español de cara al exterior.

