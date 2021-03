Piden cancelar a Pepe Le Pew por fomentar la “violencia sexual”

A pocos días de que se retiraran del mercado seis libros de Dr. Seuss por considerarse racistas, ahora Pepe Le Pew podría no volver a aparecer en las pantallas de televisión por polémica.

Se trata del zorrillo de los Looney Tunes, que podría ser eliminado luego de que se le acusara de fomentar la cultura de la violación y el acoso sexual.

Esto lo señaló Charles M. Blow, columnista del diario New York Times, quien escribió un artículo de opinión titulado “Six Seuss Books Bore a Bias” donde argumentó que el racismo está profundamente arraigado en la cultura estadounidense (especialmente la cultura pop) y alimentado a los niños a una edad temprana.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021