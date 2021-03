Ramos sobre su renovación con el Madrid: “No tengo ninguna novedad”

El referente y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha hablado sobre un tema que inquieta a toda la afición merengue, la renovación de su contrato.

Ramos aseguró este jueves que “no hay ninguna noticia” sobre su renovación, a pocos meses de que finalice su ligamen con el club blanco en junio próximo.

“A mí me gustaría poder decir algo hoy, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto todo sigue igual”, afirmó.

🎙Periodista:Tema renovación? ⏳Sergio Ramos:"Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. Sólo pienso en volver y terminar de la mejor manera posible la temporada. No hay noticias de mi renovación, ya me gustaría. Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar” pic.twitter.com/u9kzAQRMkF — OrgulloMadr13dista (@madr13dista) March 11, 2021

Negociaciones en punto muerto

Según la prensa española, las negociaciones para la renovación del capitán del Real Madrid, que cumplirá 35 años a finales de marzo, se encuentran en punto muerto.

De acuerdo con el diario As, el club le habría ofrecido renovar por dos temporadas con una rebaja salarial del 10% debido a la pandemia.

“De cara a la renovación, no hay ninguna noticia que os pueda comentar hoy aquí, ya me gustaría, pero sí os garantizo que en cuanto haya alguna novedad o alguna cosa nueva seré el primero en comunicarla”, dijo el defensor.

“Yo sólo pensaba en volver después de la lesión, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible e intentar aspirar a los títulos que tenemos en juego”, añadió.

Regresa a las prácticas

Ramos volvió a entrenar esta semana al ritmo de sus compañeros tras ser operado del menisco interno de la rodilla izquierda el 6 de febrero pasado.

“Estoy tranquilo y solo pienso en jugar, en volver al campo, y saborear algún titulo este año que sería lo mejor para terminar el año”, comentó.

Si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan, puedo estar al máximo nivel, trabajo mucho para ello y mi mentalidad siempre va a estar ahí”, concluyó.

*Con información de AFP