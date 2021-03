MP gestiona activación de alerta de Interpol contra exdirector de Caminos

El Ministerio Público (MP) gestionó ante la Interpol la activación de una alerta roja de búsqueda internacional contra el exdirector general de Caminos, Juan José Hanser Pérez, sindicado de corrupción.

El exfuncionario está señalado en el caso Libramiento de Chimaltenango y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En distintas diligencias de allanamiento se ha intentado ejecutar la orden de captura contra esta persona; sin embargo, no ha sido ubicada por las autoridades.

Ante ello, el ente investigador optó por acudir ante la Organización Internacional de Policía Criminal para intentar dar con su paradero fuera del país.

“El pasado miércoles se hizo la gestión ante la entidad para proceder a la activación de la notificación y proceder a la aprehensión del exdirector de Caminos”, dijo Eduardo Pantalón, de la Fiscalía Contra la Corrupción.

#NACIONALES La Fiscalía contra la Corrupción también detectó irregularidades en la adquisición de derecho de vía para la construcción del libramiento de Chimaltenango, cuyo monto pagado por el Estado llegó a cuentas de doce personas.https://t.co/FQlqfvkYVn — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 11, 2020

Señalamientos contra el exdirector de Caminos

Según las investigaciones del MP, existió una estructura criminal que habría cometido una serie de irregularidades administrativas con relación al proyecto del Libramiento de Chimaltenango.

El proyecto para la finalización de los trabajos en el referido tramo carretero habría sido adjudicado de forma anómala a la entidad Renova Ingenieros S. A.

Pero en realidad se buscaba beneficiar a la compañía Conasa, que tenía vínculos con la mencionada empresa y no pudo participar en el evento de licitación por tener ciertas prohibiciones.

Pantaleón explicó que a Hanser Pérez se le atribuye el delito de fraude, por su presunta participación en la asignación irregular de la obra.

Conasa responde a señalamientos sobre el Libramiento de Chimaltenango https://t.co/egrOoUdNLs pic.twitter.com/uzPHUgPnc7 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 8, 2020

Asimismo, recordó que el exdirector de Caminos y el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, son las únicas personas que están pendientes de aprehensión en la segunda etapa de allanamientos que realizó la fiscalía.

En cuanto a la primera, dijo que no se ha podido ejecutar la aprehensión del ingeniero Mario Carlos Humberto Martínez Morales, ex subdirector técnico de Caminos, y una persona particular llamada Diego Estuardo Sicay Puac.

El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción consideró que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, posiblemente no estaría prófugo si el juez Mynor Moto hubiera autorizado a tiempo la orden de captura.https://t.co/tkfeFPIB6K — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 26, 2021

* Con información de Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7