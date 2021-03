Joe Biden dice que piensa que Vladimir Putin “es un asesino”

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que piensa que su par ruso, Vladimir Putin, es un “asesino”, en unas afirmaciones que provocaron inmediatamente la indignación de Moscú.

Durante una entrevista difundida este miércoles por la cadena ABC, interrogado por un periodista sobre si considera que el presidente ruso “es un asesino”, Biden respondió: “Sí, lo pienso”.

Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo.

El mandatario estadounidense advirtió, además, que su par ruso “pronto verá el precio que va a pagar” por sus acciones, aunque no especificó si se refería a la interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses o a otros comportamientos que Washington cuestiona, como el envenenamiento y encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni.

EXCLUSIVE: President Biden tells @gstephanopoulos that Russian President Vladimir Putin is a "killer" and would "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/2IMyklDlgr

— ABC News (@ABC) March 17, 2021