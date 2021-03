Romina Marcos, hija de Niurka, confiesa que se retiró los implantes de senos

Una gran sorpresa se llevaron los fans de Romina Marcos, hija de la polémica actriz y bailarina, Niurka, al revelar que tenía implantes de senos y que se los había retirado.

Desde hace algunos días, la joven compartió un par de videos en los que habló sobre los fuertes dolores que le provocó la cirugía estética a la que se sometió cuando tenía tan solo 20 años.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de la protagonista de telenovelas como “Fuego en la sangre” y “La fea más bella” sorprendió a todos al compartir una imagen sin alguna prensa y con un conmovedor mensaje.

“Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy sé que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada”, comentó.

“Gracias, gracias, gracias @dr.ricardonaderoficial el mejor doctor y como te lo digo siempre tu salvas vidas”, agregó. “Todo cambio que decidas hacer en tu cuerpo que sea POR QUÉ TÚ QUIERES y recuerda que siempre debe ser algo que te haga sentir bien y que te ayude a sentirte más [email protected], si hace lo contrario, no está bien”, concluyó.

Inmediatamente su publicación se llenó de comentarios positivos y la felicitaron por su acción.

