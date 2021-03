FECI continúa gestiones para ubicar a Mynor Moto

El Ministerio Público (MP) continúa con las gestiones para localizar al exjuez Mynor Moto, quien tiene orden de captura por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló que se trabaja en conjunto con la autoridad correspondiente.

“Se ha proporcionado los insumos necesarios, que corresponden a inmuebles o lugares donde según la investigación podría ubicarse”, afirmó el fiscal.

Moto se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 1 de febrero.

Ha sido buscado por fiscales y la Policía Nacional Civil en distintos operativos, pero sin que se hayan dado resultados positivos.

#EUNacionales Tras quedar en suspenso su juramentación como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el abogado pidió regresar al Juzgado Tercero Penal https://t.co/ghVxGgzDNE — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 5, 2021

Señalamientos contra Moto

De acuerdo con investigaciones, Moto habría participado en la manipulación para la elección de magistrados del Organismo Judicial para el período 2019-2024.

En ese sentido, se le sindica del delito de “conspiración para la obstrucción de la justicia”.

A finales de enero fue nombrado como magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC),

Su designación ante la máxima instancia judicial del país fue cuestionada por Estados Unidos, que detectó riesgos en la independencia del sistema judicial guatemalteco.

El abogado no pudo asumir por reclamos legales a su designación por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

#EUNacionales El magistrado electo de la Corte de Constitucionalidad, Mynor Moto, se encuentra prófugo de la justicia https://t.co/ZqkyaC0HyU — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 17, 2021

Tras conocerse sobre su orden de captura, Moto intentó retomar sus labores como juez titular del Juzgado Tercero Penal.

En su último pronunciamiento ante la prensa aseguró que aunque estaba fuera de funciones continuaba siendo funcionario judicial, pues solo tenía un permiso temporal.

En tanto, la FECI expuso que no contaba con las calidades necesarias y, por no estar en el OJ ni haber asumido en la CC, Moto no tenía inmunidad en el momento en el que se pidió su aprehensión.

* Con información de Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7