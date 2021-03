Jordán Rodas urge investigar a alcalde de San Juan Sacatepéquez

Por medio de sus redes sociales oficiales, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, recomendó ante el Ministerio Público (MP) que se investigue “de manera urgente” al alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer Agustín, luego de que este indicara en una entrevista que interceptó comunicaciones de vecinos de su municipio.

Esto se dio a conocer mediante una entrevista que el medio “Más TV Canal 16” le realizó al jefe edil.

Esto fue lo que dijo el jefe edil, fragmento que compartió el magistrado de Conciencia:

Además, el PDH aseguró a Emisoras Unidas lo siguiente:

Las palabras del alcalde surgen luego de que en la entrevista que le realizaron se mostró el audio de una llamada telefónica realizada por una mujer, supuesta vecina de Villa del Quetzal, quien comentaba a otra persona que Pellecer llegaría a dicha colonia por vía aérea, en helicóptero.

En la charla también expuso algunos de los conflictos que han surgido entre la población derivado de diversos cobros de servicios públicos los cuales han generado malestar.

“Juan Carlos Pellecer no ha entrado a Villas, no es por temor o miedo, es por respeto a la ley. Lamentamos este tema porque hay muchos vecinos de los que no hablan, de la gente que está doblando rodillas, de la gente que no se ha dejando engañar, esperando que el alcalde el valor y que ingrese”, mencionó.