Juan Gonzalez, funcionario de EE. UU.: “Frustrado por Pacaya. Volveremos”

La delegación conformada por funcionarios estadounidenses, que llegaría este miércoles al país, decidió posponer la visita en la que se abordarían temas como migración irregular y combate a la corrupción.

Así lo confirmó la cancillería guatemalteca luego de un mensaje publicado en Twitter por Juan Gonzalez, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC).

La comisión, que estaba conformada por Gonzalez, Roberta Jacobson y Ricardo Zúñiga, suspendió su visita por la actividad del volcán de Pacaya, que este martes detuvo varios vuelos internacionales.

Foiled by Pacaya. We will be back 🇬🇹

— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) March 24, 2021