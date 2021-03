Bilbao será sede de la salida del Tour de Francia en 2023

Después de tres décadas, el Tour de Francia volverá a iniciar en el País Vasco (Bilbao) en 2023, según anunciaran este viernes la organización junto con autoridades locales.

La edición de 2023 comenzará con una etapa que tendrá salida y llegada a Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya.

La segunda etapa finalizará en la provincia de Álava.

De esta forma la carrera ciclista más importante del mundo partirá dos veces consecutivas desde el extranjero, como ocurrió en 2014 (Yorkshire, Reino Unido) y 2015 (Utrecht, Holanda).

La edición 2022 del Tour comenzará en Copenhague debido a que la pandemia de coronavirus obligó a cambiar los planes iniciales y a aplazar la salida de la capital danesa un año.

La próxima edición del Tour comienza el 26 de junio en Brest (Bretaña).

En Bilbao la salida será la 25ª del Tour en el extranjero desde su creación en 1903. Holanda es el país que más veces ha acogido el arranque (6), seguida de Bélgica (5) y Alemania (4).

La ‘Grand depart’ de Bilbao fue anunciada desde el majestuoso marco del Museo Guggenheim, emblema de la ciudad.

Bilbao nunca ha recibido al Tour de Francia. Pero el País Vasco tiene una larga historia de amor con la carrera.

El último vencedor vasco en el Tour fue Omar Fraile, en 2018 en en Mende.

La Grande Boucle pisó por primera vez el País Vaco en 1949, con la victoria de Louis Caput en San Sebastián.

En 1977 regresó a España, a la región vecina de Navarra, con una larga etapa de 248 kilómetros que ganó en Pamplona el español José Nazabal.

🤩 Here is the official #TDF2021 route!

🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2021 ! pic.twitter.com/MEoDFc2ph2

— Tour de France™ (@LeTour) November 1, 2020