VIDEO. El uruguayo Damián Macaluso anuncia su retiro del futbol profesional

Este lunes el uruguayo Damián Macaluso anunció de forma oficial su retiro como futbolista profesional, su último club fue el Montevideo Wanderers de la Primera División de Uruguay.

Macaluso tuvo un breve, pero fructífero paso por el futbol guatemalteco cuando en el Clausura 2004 salió campeón con Cobán Imperial, siendo un elemento esencial en el once de los Príncipes.

El uruguayo deja el futbol con 41 años de edad y conquistando tres títulos como jugador.

👋🏼 Luego de 24 años de carrera profesional, y sus últimos 4 en nuestra institución, Damián Macaluso decide retirarse del fútbol. 🙌🏼 Desde nuestra Institución agradecemos su profesionalidad, liderazgo y su calidad humana.

¡Gracias Damián!

Las palabras de Macaluso

El defensa uruguayo se despidió a través de las redes sociales del Montevideo Wanderers con unas conmovedoras palabras dedicadas a la afición y a todos los que siguieron de cerca su carrera.

“Solo tengo palabras de agradecimiento a toda la familia bohemia, a toda la gente que me apoyó desde que llegué al club cuatro años atrás, me trataron como si fuera un jugador de la casa, me llevo muchos amigos, agradecido con Wanderers y a todos los hinchas, lo mejor está por venir”, dijo Macaluso.

¡El mensaje de despedida de Damián Macaluso para todos los hinchas Bohemios! 👋🏼 ¡Te vamos a extrañar "Maca"!

Campeón con Cobán Imperial

Macaluso, fue uno de los elementos esenciales para el título de Cobán Imperial en el Clausura 2004, derrotando a Municipal en la final en el estadio Mateo Flores (hoy Doroteo Guamuch Flores).

En el tiempo extra, los Príncipes Azules presionaron las salidas rojas y crearon jugadas de peligro en el área roja. Es en el minuto 97 cuando aparece la anotación de Tránsito Montepeque, para anotar el famoso “Gol de oro” sellando el empate a 2 en el juego y la victoria 4-5 a favor de Cobánen el global.

El resultado desató una gran algarabía en el pueblo cobanero, iniciando el festejo en la Ciudad Capital, y se trasladó en una caravana de alegría de más de 200 kilómetros hasta llegar a Cobán para celebrar el primer y único título de Liga Nacional.