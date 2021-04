Kevin Durant es multado por insultos homófobos a un actor en Instagram

La NBA multó este viernes al alero Kevin Durant, súper estrella de los Brooklyn Nets, después de sostener un fuerte intercambio en redes sociales con el actor Michael Rapaport que incluyó insultos homófobos.

“Durant ha sido multado con 50.000 dólares por usar un lenguaje ofensivo y despectivo en las redes sociales”, informó la liga de basquetbol norteamericana en un comunicado.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021