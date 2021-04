Marcela Posada, actriz de “Yo soy Betty, la fea”, vive “una pesadilla” por sus implantes de senos

Marcela Posada, mejor conocida como “La Jirafona” en la telenovela “Yo soy Betty, la fea“, contó que desde finales del año pasado vive un calvario físico que por la pandemia no logra solucionar.

A través de una publicación en Instagram, la actriz reveló que se le habían reventado las prótesis mamarias, pero por las medidas sanitarias y las restricciones por el COVID-19 no pudo encontrar un cirujano que la asistiera.

La famosa pidió ayuda para solucionar su problema en las redes sociales:

“Aquí donde me ven ando con la pensadera. Hace unos días conté que se me han reventado mis dos prótesis de senos el año pasado y por motivos de pandemia no me he podido retirar los implantes y estoy buscando un cirujano que se tome la molestia de dejarme libre de ese problemita”, expresó.

“¡Oh! Y ahora… ¿Quién podrá defenderme?”, agregó, haciendo referencia a la conocida frase del Chapulín Colorado.

En una transmisión agregó que está viviendo un calvario pues el dolor es bastante y el miedo a que eso se complique es mayor.

Muchos de sus fans le comentaron que ya debería estar buscando un cirujano y no estar esperando que alguien le escriba para atenderla, ya que es un caso muy delicado.

