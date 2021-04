Filtran foto del cuerpo real de Khloé Kardashian en bikini

Una foto de Khloé Kardashian en bikini causó gran revuelo en redes sociales debido a que fue publicada sin ningún tipo de retoque, dejando ver su lado más natural.

Sin embargo, esto no fue por cuenta propia de la empresaria puesto que, según reclamó su equipo de relaciones públicas, se trató de un accidente.

De inmediato reclamaron los derechos de autor sobre la imagen para que fuera retirada de Internet.

Really though, what's wrong with this photo? The fact that she looks human should be some big secret? @khloekardashian #kardashian #KhloeKardashian pic.twitter.com/runoSz5zjJ

— Chris D (@chrisdd91) April 6, 2021