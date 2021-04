Jerome Boateng saldrá del Bayern Münich al finalizar la temporada

La temporada actual del futbol europeo todavía no ha culminado y en Alemania ya se comienza a hablar de los cambios que podrían haber en el Bayern Münich.

Uno de ellos es la no continuidad del defensor Jerome Boateng, a quien no se le renovará su contrato.

Eso también reaviva las las tensiones entre el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, y el entrenador Hansi Flick, que todavía no ha confirmado su continuidad en el equipo bávaro.

A sus 32 años, el campeón del mundo con Alemania en 2014, no obtuvo la renovación de su contrato, confirmó Salihamidzic el miércoles por la noche antes del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que el Bayern perdió contra el PSG (2-3).

El Bayern cerró por 40 millones de euros (48 millones de dólares) a la gran promesa francesa del Leipzig, el defensor Dayot Upamecano, de 22 años, como relevo de Boateng la próxima temporada.

La marcha de Boateng “es una decisión conjunta de la dirección del club y el entrenador estaba al corriente”, aseguró Salihamidzic, “se lo expliqué a Jérôme y lo entendió”.

A pesar de estar al tanto, el entrenador Flick dejó claro que no estaba convencido con su marcha: “Todos conocen mi opinión respecto a Jérôme y sus cualidades”, dijo, después de haber explicado varias veces que quería que prolongaran el contrato de su defensor.

Boateng ganó dos Ligas de Campeones y ocho títulos de liga de Alemania con el Bayern de Múnich.

(🌤) Hansi Flick 🇩🇪 will be the next German National Coach. [@JanAageFjortoft] #DieMannschaft pic.twitter.com/tpiNkgBWtp

— Adansi Bonna Frederick (@adansi_bonna) April 8, 2021