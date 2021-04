VIDEO. Paris Saint-Germain tumba al campeón Bayern Munich

Este martes se disputó la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League con dos atractivos duelos que darían a conocer los dos primeros clasificados a semifinales.

Paris Saint-Germain y Bayern Munich se enfrentaron en el Parque de los Príncipes, los parisinos se llevaron el triunfo en la ida 2-3, con doblete de Kylian Mbappé.

Por su parte, el Porto cayó 0-2 ante el Chelsea en la ida y necesitaba de una remontada para meterse en semifinales y esperar a su rival.

